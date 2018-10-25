Пилоты рассказали, что скрывают от пассажиров

На одном из интернет-форумов пилоты различных авиакомпаний рассказали, что им зачастую приходится скрывать от пассажиров, пишет Daily Mail.

Так, лётчик Стив Высоцкий признался, что порой ему бывает нелегко заметить аэропорт из-за большого числа огней внизу.

Молодой пилот Энди Керр не рассказывает о возрасте лайнера, на котором предстоит лететь.

«Я не упоминаю, что самолёт, в котором мы находимся, был построен в 1968 году», — отметил он.

Рэндалл Каммингс сказал, что не говорит пассажирам, как мало времени уделяется уборке в перерывах между полётами. По его словам, процесс обычно занимает 10-15 минут — за это время уборщики успевают собрать мусор и забрать наушники с пледами, однако складные столики и туалет не всегда чистятся надлежащим образом.

Лётчик Рон Вагнер написал, что никогда не объясняет опасность турбулентности, а просто настоятельно рекомендует во время полёта пристегнуться.

В свою очередь, Верикс Лин отметил, что никогда не сообщит пассажирам, если террорист начнёт ему угрожать, утверждая, что на борту есть бомба.