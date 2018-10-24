Меланья Трамп прокомментировала рассылку подозрительных посылок в США

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Первая леди США Меланья Трамп прокомментировала рассылку подозрительных посылок в Соединённых Штатах.
Меланья Трамп прокомментировала рассылку подозрительных посылок в США
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Меланья Трамп после появления сообщений о бомбах сказала, что осуждает эти «трусливые атаки», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка была отправлена также в офис CNN.

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