Меланья Трамп прокомментировала рассылку подозрительных посылок в США
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Меланья Трамп после появления сообщений о бомбах сказала, что осуждает эти «трусливые атаки», — пишет агентство.
#BREAKING Melania Trump denounces "cowardly attacks" after bomb alerts pic.twitter.com/vpT7VlOwC6— AFP news agency (@AFP) 24 октября 2018 г.
Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка была отправлена также в офис CNN.