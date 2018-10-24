Эксперт прокомментировал отправку в США бомб Клинтон и Обаме

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал инциденты с отправкой взрывных устройств экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и американскому миллиардеру Джорджу Соросу.

«Кто стоит за подобного рода шагами, можно только предполагать. Понятно, что сейчас в самом разгаре избирательная кампания, которая связана с промежуточными выборами в конгресс, и каждая сторона будет использовать эти информационные поводы и вбросы для того, чтобы обвинить друг друга как оппонентов в том, что те или иные силы стояли за подобного рода жёсткими, провокационными шагами. При этом нужно отметить, что Обама, Клинтон и Сорос — представители либерального демократического лагеря, которые являются очень жёсткими оппонентами существующей власти в Америке во главе с Дональдом Трампом», — считает он.

Данюк также обратил внимание, что рассылка подозрительных посылок может быть не связана с предстоящими выборами в конгресс.

«Но, скорее всего, такие действия не имеют какой-то политической подоплёки. То есть это связано с какой-то третьей силой, которая пытается с помощью подобного рода действий привлечь к себе внимание и продемонстрировать, что США и нынешняя элита находятся под присмотром, являются потенциальной мишенью, и они должны хорошо думать, перед тем как предпринимать какие-то шаги», — сказал собеседник RT.

По словам эксперта, может быть сразу несколько объяснений тому, что произошло.

«Есть и другой сценарий, по которому за этим стоит не какая-то серьёзная сила, а неадекватный человек, который, в силу каких-то обстоятельств и своего психического состояния, пытается подобного рода шагами привлечь внимание к каким-то темам. Какие будут последствия и кто за этим стоит, пока говорить рано. Единственное, что можно сказать, — Штаты пытаются пресекать подобного рода провокации, чтобы не было серьёзных последствий», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Обаме и семье Клинтон были отправлены бомбы. При этом 23 октября взрывное устройство было найдено в почтовом ящике дома Сороса.