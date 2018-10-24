В Белом доме осудили отправку бомб семье Клинтон и Обаме
- Reuters
«Мы осуждаем попытки совершения жестоких атак против экс-президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, против бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и других лиц», — говорится в тексте.
По словам Сандерс, подобные действия, направленные на запугивание населения, отвратительны.
«Те, кто будет признан виновным в содеянном, понесут ответственность по всей строгости закона», — уточнила она.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее Секретная служба США сообщила, что Обаме и семье Клинтон были отправлены взрывные устройства.