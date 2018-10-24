В Белом доме осудили отправку бомб семье Клинтон и Обаме

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала ситуацию с отправкой взрывных устройств американским политикам.
В Белом доме осудили отправку бомб семье Клинтон и Обаме
  • Reuters

«Мы осуждаем попытки совершения жестоких атак против экс-президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, против бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и других лиц», — говорится в тексте.

По словам Сандерс, подобные действия, направленные на запугивание населения, отвратительны.

«Те, кто будет признан виновным в содеянном, понесут ответственность по всей строгости закона», — уточнила она.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Секретная служба США сообщила, что Обаме и семье Клинтон были отправлены взрывные устройства.

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