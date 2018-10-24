Болтон: США пока не намерены вводить новые санкции против России

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США в настоящее время не рассматривают введение новых санкций против России, заявил на пресс-конференции в Баку помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон: США пока не намерены вводить новые санкции против России
  • Reuters

Он напомнил, что США уже ввели санкции в связи с делом об отравлении в Солсбери, передаёт ТАСС.

«Практика США такова, что вопрос дополнительных санкций рассматривается по истечении шести месяцев. Санкции вводятся либо снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем вопрос введения дополнительных санкций против России», — сказал он.

Ранее на пресс-конференции в России Болтон заявил, что Вашингтон пока не принял решение по новым санкциям в отношении Москвы в связи с обвинениями в применении химоружия.

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