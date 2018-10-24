The Times: переходный период после брексита могут продлить на несколько лет

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Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза может быть продлён на несколько лет, а не месяцев, пишет газета The Times со ссылкой на документы британского правительства.
The Times: переходный период после брексита могут продлить на несколько лет
  • Reuters

По информации издания, министров предупредили об отсутствии гарантии, что Лондон сможет быстро завершить переходный период.

В документах говорится, что план «в теории может привести к долгосрочному периоду реализации». Так, существует вероятность, что переходный период будет продлеваться ежегодно.

Ранее глава Европарламента Антонио Таяни призвал не откладывать дату выхода Британии из ЕС.

Планируется, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период определён в 21 месяц — до 2021 года.

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