На полярной станции «Беллинсгаузен» произошла поножовщина
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя объединённой пресс-службы городских судов Петербурга Дарью Лебедеву.
По её словам, инженер не стал возражать против такого решения — он останется под домашним арестом до 8 декабря.
Как отмечает агентство, ЧП на полярной станции «Беллинсгаузен» произошло 9 октября.
По данным следствия, обвиняемый в столовой нанёс удар ножом в грудь сварщику станции.
Издание «Конкретно.ру» пишет, что пострадавший при поножовщине был госпитализирован в Чили.
Ранее стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело после массовой драки с использованием холодного оружия.