На полярной станции «Беллинсгаузен» произошла поножовщина

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать сотрудника Арктического и антарктического НИИ Сергея Савицкого, обвиняемого в покушении на убийство.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя объединённой пресс-службы городских судов Петербурга Дарью Лебедеву.

По её словам, инженер не стал возражать против такого решения — он останется под домашним арестом до 8 декабря.

Как отмечает агентство, ЧП на полярной станции «Беллинсгаузен» произошло 9 октября.

По данным следствия, обвиняемый в столовой нанёс удар ножом в грудь сварщику станции.

Издание «Конкретно.ру» пишет, что пострадавший при поножовщине был госпитализирован в Чили.

Ранее стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело после массовой драки с использованием холодного оружия.