Стали известны расходы Финляндии на встречу Путина и Трампа

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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обошлась правительству Финляндии в €5,7 млн. Об этом стало известно из поправок в бюджет страны на 2018 год.
Стали известны расходы Финляндии на встречу Путина и Трампа
  • Reuters

«Всего около €5,7 млн требуется на покрытие затрат полиции, Пограничной охраны, Сил обороны, Министерства иностранных дел для организации встречи Путина и Трампа в Хельсинки», — сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Финляндии.

Переговоры России и США с участием лидеров двух стран состоялись 16 июля в Хельсинки. 

Ранее Путин в ходе совместной пресс-конференции заявил, что прошедшие в Хельсинки переговоры были весьма успешными.

Трамп, в свою очередь, назвал эту встречу «хорошим стартом» для всех сторон.

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