Болтон встретился с представителями бизнеса США в России

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Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Москве с представителями бизнеса США, которые работают в России.
Болтон встретился с представителями бизнеса США в России
  • Reuters

«Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поддержал американское бизнес-сообщество в России, встретившись с его представителями сегодня в Спасо-хаусе», — говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Отмечается, что американские компании, присутствующие на российском рынке, помогают развивать отношения между США и Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о темах предстоящих переговоров Владимира Путина и Болтона.

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