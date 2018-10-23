Болтон встретился с представителями бизнеса США в России

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Москве с представителями бизнеса США, которые работают в России.

«Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поддержал американское бизнес-сообщество в России, встретившись с его представителями сегодня в Спасо-хаусе», — говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Отмечается, что американские компании, присутствующие на российском рынке, помогают развивать отношения между США и Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о темах предстоящих переговоров Владимира Путина и Болтона.