Автомобиль премьера Словакии столкнулся с оленем
- Reuters
Об этом сообщает Noviny.
Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель машины, при этом глава правительства не получил травм.
По имеющимся данным, столкновение произошло на участке дороги между Попрадом и деревней Велька Ломница.
Уточняется, что госпитализация водителю не потребовалась.
Портал не информирует о состоянии оленя после инцидента.
Ранее сообщалось, что в белорусском городе Гродно переходившая дорогу девушка не пропустила проезжающий кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко.