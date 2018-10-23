Автомобиль премьера Словакии столкнулся с оленем

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Автомобиль премьера Словакии Петера Пеллегрини попал в ДТП, в ходе которого столкнулся с оленем.
Автомобиль премьера Словакии столкнулся с оленем
  • Reuters

Об этом сообщает Noviny.

Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель машины, при этом глава правительства не получил травм.

По имеющимся данным, столкновение произошло на участке дороги между Попрадом и деревней Велька Ломница.

Уточняется, что госпитализация водителю не потребовалась.

Портал не информирует о состоянии оленя после инцидента.

Ранее сообщалось, что в белорусском городе Гродно переходившая дорогу девушка не пропустила проезжающий кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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