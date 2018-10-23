В Китае открыли самый протяжённый морской мост в мире

Китайский лидер Си Цзиньпин объявил об открытии самого длинного морского моста в мире, протяжённость которого достигает 55 км. Дорога связывает города Гонконг, Макао и Чжухай.

Reuters

Об этом сообщает South China Morning Post. Отмечается, что на церемонии открытия, которая состоялась в Чжухае, присутствовали около 700 гостей. Ранее Китай завершил строительство своей части моста через Амур.