В Китае открыли самый протяжённый морской мост в мире
Китайский лидер Си Цзиньпин объявил об открытии самого длинного морского моста в мире, протяжённость которого достигает 55 км. Дорога связывает города Гонконг, Макао и Чжухай.
- Reuters
Об этом сообщает South China Morning Post.
Отмечается, что на церемонии открытия, которая состоялась в Чжухае, присутствовали около 700 гостей.
Ранее Китай завершил строительство своей части моста через Амур.
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