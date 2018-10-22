В парламенте Британии пожаловались на травлю
- globallookpress.com
Об этом сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что в октябре был представлен доклад независимой комиссии во главе с судьёй Лорой Кокс, в котором говорилось, что в парламенте королевства утвердилась культура издевательств и преследований.
«У всех подписавших письмо есть одно общее. Мы лично пережили или стали непосредственными свидетелями травли или притеснений со стороны членов парламента, и это прошло безнаказанным. Доклад судьи Лоры Кокс раскрыл секрет Вестминстера — небольшой группе парламентариев годами позволялось так себя вести», — указывается в письме.
Thanks to @KevinBarronMP@lisanandy@justinmadders@sarahwollaston@JohnMannMP and @jessphillips for showing their support to @HouseofCommons staff by signing their letter to the Commission calling for the implementation of the Cox report. Letter remains open for signatures. pic.twitter.com/Mp7f5IZgvD— Hannah White (@DrHannahWhite) 22 октября 2018 г.
Уточняется, что парламентарии позволяют себе не только унижать сотрудников, но и в некоторых случаях совершать непристойные действия сексуального характера.