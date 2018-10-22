В парламенте Британии пожаловались на травлю

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Более 80 нынешних и бывших парламентариев, сотрудников аппарата палаты общин и журналистов подписали письмо с призывом прекратить травлю в парламенте Британии.
В парламенте Британии пожаловались на травлю
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что в октябре был представлен доклад независимой комиссии во главе с судьёй Лорой Кокс, в котором говорилось, что в парламенте королевства утвердилась культура издевательств и преследований.

«У всех подписавших письмо есть одно общее. Мы лично пережили или стали непосредственными свидетелями травли или притеснений со стороны членов парламента, и это прошло безнаказанным. Доклад судьи Лоры Кокс раскрыл секрет Вестминстера — небольшой группе парламентариев годами позволялось так себя вести», — указывается в письме.

Уточняется, что парламентарии позволяют себе не только унижать сотрудников, но и в некоторых случаях совершать непристойные действия сексуального характера.

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