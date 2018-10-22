Дождь с градом парализовал движение на улицах Рима

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Сильнейший дождь с градом обрушился на Рим и его окрестности, в результате чего движение транспорта в столице Италии оказалось частично перекрыто.
Дождь с градом парализовал движение на улицах Рима
  • © Tiziana FABI / AFP

Как сообщает газета La Repubblica, затоплены оказались, в частности, районы Прати Фискали, Тициано, Номентана, Тибуртина и Тиррено.

В ряде районов движение транспорта приостановлено из-за высокого уровня воды. Кроме того, затоплены и закрыты несколько станций метрополитена.

Вода также проникла внутрь одного из римских соборов — в базилике Святого Себастьяна её уровень достиг почти полуметра.

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