Дождь с градом парализовал движение на улицах Рима

Сильнейший дождь с градом обрушился на Рим и его окрестности, в результате чего движение транспорта в столице Италии оказалось частично перекрыто.

© Tiziana FABI / AFP

Как сообщает газета La Repubblica, затоплены оказались, в частности, районы Прати Фискали, Тициано, Номентана, Тибуртина и Тиррено. В ряде районов движение транспорта приостановлено из-за высокого уровня воды. Кроме того, затоплены и закрыты несколько станций метрополитена. Вода также проникла внутрь одного из римских соборов — в базилике Святого Себастьяна её уровень достиг почти полуметра. Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 октября 2018 г.