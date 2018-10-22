Дождь с градом парализовал движение на улицах Рима
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Как сообщает газета La Repubblica, затоплены оказались, в частности, районы Прати Фискали, Тициано, Номентана, Тибуртина и Тиррено.
В ряде районов движение транспорта приостановлено из-за высокого уровня воды. Кроме того, затоплены и закрыты несколько станций метрополитена.
Вода также проникла внутрь одного из римских соборов — в базилике Святого Себастьяна её уровень достиг почти полуметра.
Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 октября 2018 г.