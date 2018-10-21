Не менее 17 человек погибли при сходе поезда с рельсов на Тайване
По меньшей мере 17 человек погибли в результате схода поезда с рельсов на Тайване. Об этом сообщает агентство «Киодо».
- Reuters
#BreakingNews 17 people killed by #train derailment in #Taiwan: gov'thttps://t.co/0681UIBix2— Kyodo News - English (@kyodo_english) 21 октября 2018 г.
Ранее в Марокко десять человек погибли в результате схода поезда с рельсов.
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