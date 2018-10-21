Иран опроверг обвинения США во вмешательстве во внутренние дела

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Иран опроверг обвинения Соединённых Штатов в том, что Тегеран якобы вмешивается во внутренние дела Вашингтона.
Иран опроверг обвинения США во вмешательстве во внутренние дела
  • Reuters

«Белый дом уже давно пытается обвинить другие страны по конкретным политическим причинам и каждый день добавляет название новой страны в свой вымышленный список», — говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Дипломат добавил, что ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, что «Иран занят своими внутренними делами» и «настолько слаб, что не может даже думать о региональных проблемах», а «думает только о выживании».

«Тогда как может такая страна вмешиваться в парламентские выборы США?» — отметил Касеми.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что привычка США к санкциям вышла из-под контроля.

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