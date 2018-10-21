Посольство подтвердило гибель двух туристов из России на Кипре

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Посольство России на Кипре подтвердило гибель двоих россиян в результате падения автомобиля с обрыва.
Посольство подтвердило гибель двух туристов из России на Кипре
  • © Ferdinand Hollweck
  • globallookpress.com

«Их тела сейчас находятся в морге Пафоса, документы в полиции. Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Там отметили, что арендованная российскими туристами машина упала с обрыва по пути от Лачи к Акамасу.

Ранее сообщалось, что на Кипре при падении автомобиля с обрыва погибли туристы из России.

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