Израиль открывает границу с сектором Газа

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Израиль возобновляет работу пунктов пропуска на границе с сектором Газа, объяснив это снижением напряжённости в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет по гражданским делам сектора Газа.

«Израильская сторона сообщила нам, что в воскресенье открывает КПП «Эрез» и «Керем-Шалом» для работы в нормальном режиме», — говорится в тексте.

Отмечается, что пункты используются для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, а также для прохода людей. 

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что поставки топлива в сектор Газа возобновятся только после прекращения столкновений на границе анклава.

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