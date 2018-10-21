Израиль открывает границу с сектором Газа

Израиль возобновляет работу пунктов пропуска на границе с сектором Газа, объяснив это снижением напряжённости в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет по гражданским делам сектора Газа.

«Израильская сторона сообщила нам, что в воскресенье открывает КПП «Эрез» и «Керем-Шалом» для работы в нормальном режиме», — говорится в тексте.

Отмечается, что пункты используются для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, а также для прохода людей.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что поставки топлива в сектор Газа возобновятся только после прекращения столкновений на границе анклава.