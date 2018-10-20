Американский журналист Рик Санчес станет ведущим выпуска вечерних новостей на RT America
Санчес работал ведущим новостей на CNN, вёл дневной эфир на MSNBC, появлялся на Fox News, вёл программы на испанском на Fox News Latino и Mundo Fox.
«Здесь (на RT. — RT) мы будем делать замечательные вещи. Вы смотрите телевизор для того, чтобы выключить мозг и расслабиться? А я хочу, чтобы вы смотрели телевизор с целью включить мозг. Поэтому я здесь», — сказал Санчес.
Рик Санчес был удостоен большого количества журналистских премий и наград, включая премию Emmy за проект «Когда я уехал с Кубы» (When I Left Cuba). Он входил в число журналистов CNN, награждённых премией Peabody за освещение урагана «Катрина», а также был отмечен наградой Медицинской ассоциации Техаса «За выдающуюся журналистскую работу» за изобличение мошенничества с телемаркетингом в сфере медицины.
«Я хочу доказать, что не нужно стращать людей, чтобы они смотрели новости. Подход RT America строится на уважении к аудитории. Поэтому я здесь», — добавил он.
«Новости с Риком Санчесом» будут выходить ежедневно в 19:00 и 20:00 по североамериканскому восточному времени.