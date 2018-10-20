Американский журналист Рик Санчес станет ведущим выпуска вечерних новостей на RT America

На телеканале RT America 22 октября состоится премьера программы «Новости с Риком Санчесом», ведущим которой станет американский журналист и писатель Рик Санчес, удостоенный ряда престижных наград.

Санчес работал ведущим новостей на CNN, вёл дневной эфир на MSNBC, появлялся на Fox News, вёл программы на испанском на Fox News Latino и Mundo Fox.

«Здесь (на RT. — RT) мы будем делать замечательные вещи. Вы смотрите телевизор для того, чтобы выключить мозг и расслабиться? А я хочу, чтобы вы смотрели телевизор с целью включить мозг. Поэтому я здесь», — сказал Санчес.

Рик Санчес был удостоен большого количества журналистских премий и наград, включая премию Emmy за проект «Когда я уехал с Кубы» (When I Left Cuba). Он входил в число журналистов CNN, награждённых премией Peabody за освещение урагана «Катрина», а также был отмечен наградой Медицинской ассоциации Техаса «За выдающуюся журналистскую работу» за изобличение мошенничества с телемаркетингом в сфере медицины.

«Я хочу доказать, что не нужно стращать людей, чтобы они смотрели новости. Подход RT America строится на уважении к аудитории. Поэтому я здесь», — добавил он.

«Новости с Риком Санчесом» будут выходить ежедневно в 19:00 и 20:00 по североамериканскому восточному времени.