Эксперт прокомментировал падение вертолёта США на палубу авианосца

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Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с НСН прокомментировал падение вертолёта ВМС США MH-60 Seahawk на палубу авианосца Ronald Reagan в Филиппинском море.
Эксперт прокомментировал падение вертолёта США на палубу авианосца
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«Я как лётчик могу сказать, что произойти могло всё что угодно: ошибка экипажа, отказ техники, вертолёт мог зацепиться за какой-то предмет на палубе», — заявил он.

По словам эксперта, опасности для самого авианосца это не представляет, поскольку всё делается с завышенными прочностными характеристиками.

Как пояснил Дрозденко, опасность может быть для техники и людей, находящихся на палубе.

«Внутри вертолёта находится керосин, который может загореться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что при падении вертолёта США на палубу авианосца пострадали 12 человек.

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