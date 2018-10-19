Эксперт прокомментировал падение вертолёта США на палубу авианосца
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«Я как лётчик могу сказать, что произойти могло всё что угодно: ошибка экипажа, отказ техники, вертолёт мог зацепиться за какой-то предмет на палубе», — заявил он.
По словам эксперта, опасности для самого авианосца это не представляет, поскольку всё делается с завышенными прочностными характеристиками.
Как пояснил Дрозденко, опасность может быть для техники и людей, находящихся на палубе.
«Внутри вертолёта находится керосин, который может загореться», — добавил он.
Ранее сообщалось, что при падении вертолёта США на палубу авианосца пострадали 12 человек.