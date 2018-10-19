Кадыров призвал оградить подростков от «западной эпидемии массовых убийств»
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«Сцены насилия, реки крови, бесконечные убийства, романтизация человека, достигшего высшего мастерства в расправах над людьми... Вот эта европейская и американская «культура» становится составной частью нашей жизни», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что эпидемия массовых убийств в школьных учреждениях дошла до России.
«Что-то нужно делать для ограждения подрастающего поколения от заразного влияния западной эпидемии массовых убийств в школах и вузах. Это повод для глубоких раздумий, выработки предложений и принятия решений», — написал Кадыров, призвав думать о духовности.
17 октября студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков зашёл в здание учебного заведения, привёл в действие самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам заведения. Согласно последней информации, в результате нападения погиб 21 человек, более 50 пострадали.