Посол: Москва и Каракас прорабатывают возможность визита Мадуро в Россию

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Венесуэльская и российская стороны прорабатывают возможность организации визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в конце ноября.
Посол: Москва и Каракас прорабатывают возможность визита Мадуро в Россию
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла Венесуэлы в России Карлоса Фариа Тортоса.

По его словам, вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами в ходе визита в Москву передал российской стороне послание от Мадуро с предложением провести очередное заседание совместной межправкомиссии на высшем уровне в России, а также рассмотреть возможность участия в ней венесуэльского лидера.

«Конечно, всё пока находится в стадии согласования и с точки зрения графика президента (России Владимира. — RT) Путина, чтобы он смог также принять участие в заседании. На данный момент предложение таково, и мы ждём согласования всех деталей о том, как будет проведена совместная межправкомиссия», — сказал посол.

Также он сообщил, что рассматривается возможность проведения мероприятия в Москве или Санкт-Петербурге.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова содействовать начинаниям Венесуэлы по развитию страны.

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