Назарбаев сравнил текущую ситуацию в мире с Карибским кризисом
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«Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия», — приводит пресс-служба президента слова Назарбаева.
Назарбаев отметил, что саммит должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз и другие державы к поиску решений существующих разногласий в мире.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что переговоры по Сирии в Астане дали возможность для скорейшего сирийского урегулирования.