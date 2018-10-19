Назарбаев сравнил текущую ситуацию в мире с Карибским кризисом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на форуме «Азия — Европа» в Брюсcеле заявил, что нынешнее экономическое и политическое противостояние стран можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов XX века.

«Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия», — приводит пресс-служба президента слова Назарбаева.

Назарбаев отметил, что саммит должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз и другие державы к поиску решений существующих разногласий в мире.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что переговоры по Сирии в Астане дали возможность для скорейшего сирийского урегулирования.