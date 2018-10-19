Саграда Фамилия заплатит властям Барселоны за 133 года строительства без лицензии
- Reuters
Мэр Барселоны Ада Колау назвала это историческим днём.
Отмечается, что средства будут перечисляться в мэрию на протяжении 10 лет. В основном деньги пойдут на улучшение действующей инфраструктуры вокруг храма.
Здание начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. До сих пор храм остаётся недостроенным, работы ведутся исключительно за счёт пожертвований прихожан.
В 2017 году сообщалось, что совершившие теракты в Барселоне и Камбрильсе изначально планировали атаку на территории собора Саграда Фамилия.