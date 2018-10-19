Саграда Фамилия заплатит властям Барселоны за 133 года строительства без лицензии

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Руководство собора Саграда Фамилия в Барселоне согласилось выплатить мэрии города €36 млн за строительство храма, которое началось в 1882 году без лицензии, сообщает El Pais.
Саграда Фамилия заплатит властям Барселоны за 133 года строительства без лицензии
  • Reuters

Мэр Барселоны Ада Колау назвала это историческим днём. 

Отмечается, что средства будут перечисляться в мэрию на протяжении 10 лет. В основном деньги пойдут на улучшение действующей инфраструктуры вокруг храма.

Здание начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. До сих пор храм остаётся недостроенным, работы ведутся исключительно за счёт пожертвований прихожан.

В 2017 году сообщалось, что совершившие теракты в Барселоне и Камбрильсе изначально планировали атаку на территории собора Саграда Фамилия.

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