Саграда Фамилия заплатит властям Барселоны за 133 года строительства без лицензии

Руководство собора Саграда Фамилия в Барселоне согласилось выплатить мэрии города €36 млн за строительство храма, которое началось в 1882 году без лицензии, сообщает El Pais.

Мэр Барселоны Ада Колау назвала это историческим днём.

Отмечается, что средства будут перечисляться в мэрию на протяжении 10 лет. В основном деньги пойдут на улучшение действующей инфраструктуры вокруг храма.

Здание начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. До сих пор храм остаётся недостроенным, работы ведутся исключительно за счёт пожертвований прихожан.

В 2017 году сообщалось, что совершившие теракты в Барселоне и Камбрильсе изначально планировали атаку на территории собора Саграда Фамилия.