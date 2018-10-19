СМИ: ФРГ планирует включить Украину в список безопасных стран

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Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения Украину и ещё 13 государств. Об этом говорится в копии ответа МВД ФРГ на запрос депутата бундестага Линды Тойтеберг, передаёт Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
СМИ: ФРГ планирует включить Украину в список безопасных стран
  • globallookpress.com

В список могут включить Белоруссию, Молдавию, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Танзанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинею-Бисау, Центрально-Африканскую Республику и ЧАД.

Отмечается, что мигрантов из списка безопасных стран происхождения в случае отказа в предоставлении убежища «легче выслать» из ФРГ.

При этом ходатайства об убежище от граждан этих стран рассматриваются в ускоренном порядке.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.

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