СМИ: ФРГ планирует включить Украину в список безопасных стран

Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения Украину и ещё 13 государств. Об этом говорится в копии ответа МВД ФРГ на запрос депутата бундестага Линды Тойтеберг, передаёт Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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В список могут включить Белоруссию, Молдавию, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Танзанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинею-Бисау, Центрально-Африканскую Республику и ЧАД. Отмечается, что мигрантов из списка безопасных стран происхождения в случае отказа в предоставлении убежища «легче выслать» из ФРГ. При этом ходатайства об убежище от граждан этих стран рассматриваются в ускоренном порядке. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.