СМИ: ФРГ планирует включить Украину в список безопасных стран
- globallookpress.com
В список могут включить Белоруссию, Молдавию, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Танзанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинею-Бисау, Центрально-Африканскую Республику и ЧАД.
Отмечается, что мигрантов из списка безопасных стран происхождения в случае отказа в предоставлении убежища «легче выслать» из ФРГ.
При этом ходатайства об убежище от граждан этих стран рассматриваются в ускоренном порядке.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.