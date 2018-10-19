Вертолёт США упал на палубу авианосца Ronald Reagan

Вертолёт ВМС США MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца Ronald Reagan в Филиппинском море, сообщает командование базирующегося в Тихом океане Седьмого флота.

Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время ведётся расследование происшествия. «Рональд Рейган» остаётся полностью готовым к выполнению своих задач, подчеркнули в пресс-службе.