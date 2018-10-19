Вертолёт США упал на палубу авианосца Ronald Reagan

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Вертолёт ВМС США MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца Ronald Reagan в Филиппинском море, сообщает командование базирующегося в Тихом океане Седьмого флота.
Вертолёт США упал на палубу авианосца Ronald Reagan
  • © Reuters

Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время ведётся расследование происшествия. «Рональд Рейган» остаётся полностью готовым к выполнению своих задач, подчеркнули в пресс-службе.

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