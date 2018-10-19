Россия обжаловала решение ЕСПЧ по Pussy Riot

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Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате участницам панк-группы Pussy Riot компенсации в размере более €37 тыс.
Россия обжаловала решение ЕСПЧ по Pussy Riot
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

«Постановление Европейского суда по правам человека «Алёхина и другие против России», вынесенное в июле 2018 года, обжаловано властями Российской Федерации в установленном порядке», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

17 июля ЕСПЧ постановил, что Россия якобы нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц Pussy Riot. Он постановил выплатить им свыше €37 тыс. и ещё €11 760 для покрытия судебных расходов.

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