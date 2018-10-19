Глава МВД США нарушил правила по расходованию бюджетных средств

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Министр внутренних дел Соединённых Штатов Райан Зинке нарушил правила по расходованию бюджетных средств.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на материалы проведённого по указанному делу расследования.

Отмечается, что члены семьи Зинке, в частности, его жена Лолита пользовалась служебными автомобилями в личных целях.

Также уточняется, что летом 2017 года министр отправился с супругой в отпуск в Турцию и Грецию.

На время путешествия пара наняла полицейского-охранника. Это обошлось американскому бюджету в $25 тыс. 

В сентябре Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

Экс-главнокомандующий ВМФ адмирал флота Феликс Громов в беседе с НСН оценил слова министра.

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