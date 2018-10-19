Глава МВД США нарушил правила по расходованию бюджетных средств
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на материалы проведённого по указанному делу расследования.
Отмечается, что члены семьи Зинке, в частности, его жена Лолита пользовалась служебными автомобилями в личных целях.
Также уточняется, что летом 2017 года министр отправился с супругой в отпуск в Турцию и Грецию.
На время путешествия пара наняла полицейского-охранника. Это обошлось американскому бюджету в $25 тыс.
В сентябре Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.
Экс-главнокомандующий ВМФ адмирал флота Феликс Громов в беседе с НСН оценил слова министра.