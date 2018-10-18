Путин заявил, что Россия никого не напрягает в международных делах

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никого не напрягает в международных делах и не создаёт проблем.
Путин заявил, что Россия никого не напрягает в международных делах
  • РИА Новости

«Такая шутка есть, старая, с бородой. Может кто-то не знает, будет интересно. Звучит она так. Вопрос: «Как вы расслабляетесь?» Ответ: «Я не напрягаюсь». То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем», — заявил Путин.

Ранее президент сообщил, что Россия выполнила свои задачи в Сирии.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

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