Папа Римский согласился посетить КНДР после официального приглашения

Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить КНДР после получения официального приглашения. Об этом сообщает «Рёнхап».

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Папа сказал: «Я дам безоговорочный ответ, если поступит официальное приглашение и я смогу поехать», — приводит агентство слова пресс-секретаря южнокорейского лидера.

После этого Мун Чжэ Ин спросил, может ли он передать северокорейскому руководству просьбу направить официальное приглашение понтифику.

Папа Римский ответил, что устного приглашения, которое ему передал Мун Чжэ Ин, будет достаточно, но он также будет рад получить официальное приглашение.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить Пхеньян.