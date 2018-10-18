Россия и Турция сообщили ООН о продлении соглашения по сирийскому Идлибу

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Россия и Турция проинформировали ООН, что срок действия соглашения по сирийскому Идлибу будет продлён.
Россия и Турция сообщили ООН о продлении соглашения по сирийскому Идлибу
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника спецпосланника генерального секретаря всемирной организации по Сирии Яна Эгеланна.

«Россия и Турция сообщили, что нужно больше времени для выполнения соглашения по Идлибу... Будет больше времени для дипломатии», — сказал он.

По словам Эгеланна, Россия и Турция «настроены оптимистично, они могут большего достичь путём переговоров».

Ранее Турция сообщила о завершении вывода тяжёлого вооружения из Идлиба.

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