Россия и Турция сообщили ООН о продлении соглашения по сирийскому Идлибу
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника спецпосланника генерального секретаря всемирной организации по Сирии Яна Эгеланна.
«Россия и Турция сообщили, что нужно больше времени для выполнения соглашения по Идлибу... Будет больше времени для дипломатии», — сказал он.
По словам Эгеланна, Россия и Турция «настроены оптимистично, они могут большего достичь путём переговоров».
Ранее Турция сообщила о завершении вывода тяжёлого вооружения из Идлиба.