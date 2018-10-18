Россия и Турция сообщили ООН о продлении соглашения по сирийскому Идлибу

Россия и Турция проинформировали ООН, что срок действия соглашения по сирийскому Идлибу будет продлён.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника спецпосланника генерального секретаря всемирной организации по Сирии Яна Эгеланна.

«Россия и Турция сообщили, что нужно больше времени для выполнения соглашения по Идлибу... Будет больше времени для дипломатии», — сказал он.

По словам Эгеланна, Россия и Турция «настроены оптимистично, они могут большего достичь путём переговоров».

Ранее Турция сообщила о завершении вывода тяжёлого вооружения из Идлиба.