Президент Уганды рассказал о хороших отношениях с Россией

Россия оказывает помощь африканским странам, а также играет важную роль в судьбе Уганды.Об этом в интервью RT заявил президент страны Йовери Кагута Мусевени.

По его словам, африканским странам помогают Россия, Китай и другие миролюбивые государства.

Мусевени также поделился ожиданиями по поводу саммита России и стран Африки, который запланирован на 2019 год.

«Мероприятие пройдёт очень хорошо, потому что у нас очень гармоничные отношения в сфере торговли, окружающей среды, в области права. У нас есть хорошие точки для сотрудничества», — сказал он.

Ранее стало известно, что Гвинея выразила заинтересованность в покупке российского оружия.