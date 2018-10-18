Президент Уганды рассказал о хороших отношениях с Россией

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Россия оказывает помощь африканским странам, а также играет важную роль в судьбе Уганды.Об этом в интервью RT заявил президент страны Йовери Кагута Мусевени.
Президент Уганды рассказал о хороших отношениях с Россией
  • Reuters

По его словам, африканским странам помогают Россия, Китай и другие миролюбивые государства.

Мусевени также поделился ожиданиями по поводу саммита России и стран Африки, который запланирован на 2019 год. 

«Мероприятие пройдёт очень хорошо, потому что у нас очень гармоничные отношения в сфере торговли, окружающей среды, в области права. У нас есть хорошие точки для сотрудничества», — сказал он. 

Ранее стало известно, что Гвинея выразила заинтересованность в покупке российского оружия.

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