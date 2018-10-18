Авиакомпания Cobalt Air прекратила полёты

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Кипрская авиакомпания Cobalt Air объявила о прекращении полётов.
Авиакомпания Cobalt Air прекратила полёты
  • РИА Новости

«Мы с сожалением сообщаем, что с 23:50 17 октября все рейсы авиакомпании Cobalt Air отменены из-за остановки деятельности», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Отмечается, что рейсы после указанного срока не будут выполняться, а весь персонал авиакомпании не выйдет на работу.

Авиакомпания предложила пассажирам обращаться за возмещением средств к тем туристическим агентствам, у которых они приобретали билеты.

Cobalt Air выполняла регулярные рейсы из Ларнаки в Москву с октября 2017 года. 

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» банкротом и открыл в отношении неё конкурсное производство сроком на четыре месяца.

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