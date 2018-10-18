Курц рассказал о ходе переговоров по брекситу

Евросоюз по-прежнему придерживается единого мнения о необходимости добиться сделки по брекситу. Такое мнение выразил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Я хочу признаться честно: многое из её (Терезы Мэй. — RT) слов нам было уже известно. Однако положительный момент заключается в том, что она ещё раз подтвердила свое чёткое желание найти совместное решение», — цитирует политика Salzburg24.

Ранее глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что нельзя откладывать дату выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Отмечается, что выход Британии из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом.