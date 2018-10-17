США намерены выйти из Всемирного почтового союза

Белый дом заявил о намерении США покинуть Всемирный почтовый союз (ВПС) из-за тарифов на посылки из Китая и других стран.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

Как отмечается, в США готовы пойти на такой шаг, так как американская сторона недовольна тем, что ВПС установил заниженные сборы для небольших посылок из Китая и других стран.

По мнению Трампа, подобная политика международной организации наносит ущерб почтовой инфраструктуре США, так как стоимость отправки посылки из, например, Пекина в американские города меньше, чем пересылка между городами внутри страны.

При этом отмечается, что выход не будет немедленным и у США есть время на заключение новой сделки с ВПС.

В декабре 2017 года Трамп раскритиковал работу почтовой службы (USPS) в Соединённых Штатах.