Россияне арестованы в Чехии по обвинению во взломе систем регистрации

Чешская полиция предъявила восьми гражданам России и Вьетнама обвинения во взломе систем регистрации иностранцев, сообщила прокурор Петра Уллрихова.

По её словам, их задержали 18 сентября.

«Ныне полиция предъявила им обвинения в совершении преступления путём взлома компьютерной системы и носителей информации. Четверо из задержанных обвиняются также в отмывании средств, полученных преступным путем. Все восемь человек в настоящее время находятся в заключении», — цитирует Уллрихову РИА Новости.

Сколько именно россиян среди восьми задержанных, она не уточнила.

Согласно её информации, путём своих преступных действий обвиняемые смогли получить несколько сотен миллионов крон.

В марте Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в кибератаках на крупные американские компании.