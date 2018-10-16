Россияне арестованы в Чехии по обвинению во взломе систем регистрации
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По её словам, их задержали 18 сентября.
«Ныне полиция предъявила им обвинения в совершении преступления путём взлома компьютерной системы и носителей информации. Четверо из задержанных обвиняются также в отмывании средств, полученных преступным путем. Все восемь человек в настоящее время находятся в заключении», — цитирует Уллрихову РИА Новости.
Сколько именно россиян среди восьми задержанных, она не уточнила.
Согласно её информации, путём своих преступных действий обвиняемые смогли получить несколько сотен миллионов крон.
В марте Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в кибератаках на крупные американские компании.