Макрон провёл перестановки в правительстве
- Reuters
Remaniement: Christophe Castaner nommé ministre de l'Intérieur, épaulé par Laurent Nuñez (Élysée) #AFP— Agence France-Presse (@afpfr) 16 октября 2018 г.
Также сообщается, что новым министром культуры станет Франк Риестер, а главой Министерства сельского хозяйства — Дидье Гийом, Министерство управления территориями и связей с территориальными сообществами возглавит Жаклин Гуро.
3 октября Макрон принял отставку министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.
Макрон попросил премьера Франции Эдуара Филиппа обеспечить временную замену уходящему министру до назначения преемника.