Макрон провёл перестановки в правительстве

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Французский лидер Эммануэль Макрон назначил новым главой Министерства внутренних дел Франции Кристофа Кастанера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Макрон провёл перестановки в правительстве
  • Reuters

Также сообщается, что новым министром культуры станет Франк Риестер, а главой Министерства сельского хозяйства — Дидье Гийом, Министерство управления территориями и связей с территориальными сообществами возглавит Жаклин Гуро.

3 октября Макрон принял отставку министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.

Макрон попросил премьера Франции Эдуара Филиппа обеспечить временную замену уходящему министру до назначения преемника.

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