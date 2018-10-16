Макрон провёл перестановки в правительстве

Французский лидер Эммануэль Макрон назначил новым главой Министерства внутренних дел Франции Кристофа Кастанера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Reuters

Remaniement: Christophe Castaner nommé ministre de l'Intérieur, épaulé par Laurent Nuñez (Élysée) #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 16 октября 2018 г. Также сообщается, что новым министром культуры станет Франк Риестер, а главой Министерства сельского хозяйства — Дидье Гийом, Министерство управления территориями и связей с территориальными сообществами возглавит Жаклин Гуро. 3 октября Макрон принял отставку министра внутренних дел Франции Жерара Коллона. Макрон попросил премьера Франции Эдуара Филиппа обеспечить временную замену уходящему министру до назначения преемника.