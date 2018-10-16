СМИ: Все стороны встречи по Афганистану в Москве подтвердили своё участие

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Власти Афганистана и представители движения «Талибан»* подтвердили своё участие во встрече на московской площадке, дата проведения которой может быть объявлена на этой неделе.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова. 

«Все стороны подтвердили свое участие. Дату мы, вероятно, объявим на этой неделе. Талибы и афганское правительство участвуют в заседании московского формата, где будут ещё 10 других участников», — сказал он.

В августе в Кабуле заявили, что представители властей примут участие в заседании московского формата консультации по Афганистану при условии, если «Талибан» согласится вести прямые переговоры на полях встречи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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