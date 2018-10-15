Туск призвал ЕС готовиться к сценарию брексита без соглашения

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Сценарий выхода Великобритании из Евросоюза без достижения соглашения в настоящее время более вероятен, чем когда-либо, заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Туск призвал ЕС готовиться к сценарию брексита без соглашения
  • Reuters

Он напомнил, что стороны рассчитывали добиться максимального прогресса и прийти к соглашению в октябре, однако ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось.

«Тем не менее мы должны надеяться и быть полны решимости, поскольку есть добрая воля продолжать переговоры с обеих сторон. Но в то же время мы должны готовить ЕС к сценарию отсутствия соглашения, который сегодня более реален, чем когда-либо», — цитирует Туска пресс-служба Совета ЕС.

Он также проинформировал, что брексит будет обсуждаться на саммите ЕС 17 октября.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ЕС и Соединённое Королевство ещё могут достичь сделки по брекситу.

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