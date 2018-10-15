Эксперты оценили потери страховщиков от бушующего в США урагана «Майкл»

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По мнению экспертов компании AIR Worldwide, потери страховщиков от урагана «Майкл», бушующего на территории Соединённых Штатов, могут достичь $10 млрд.
Эксперты оценили потери страховщиков от бушующего в США урагана «Майкл»
  • Reuters

Об этом сообщает Financial Times.

«Основной объём ущерба от ветра ограничивался северо-западом Флориды и южной частью Джорджии, хотя поваленные деревья и линии электропередачи наблюдались и севернее, в штатах Северная и Южная Каролина», — добавил вице-президент и директор департамента метеорологических исследований компании Питер Сусунис.

Отмечается, что «Майкл» стал самым мощным ураганом, обрушившимся на указанный регион за всё время соответствующих наблюдений, которые ведутся с 1851 года.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате урагана увеличилось до 17.

По словам американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон усердно работает с каждым районом, попавшим под удар стихии.

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