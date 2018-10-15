Число погибших при наводнении во Франции возросло до 13

Число погибших при наводнении на юге Франции увеличилось до 13. Об этом информирует BFMTV со ссылкой на данные МВД.

По данным телеканала, в коммуне Пезан эвакуировали около 1 тыс. человек в связи с риском прорыва дамбы.

Как отмечается, наводнение в департаменте Од на юге Франции стало самым сильным в регионе с 1891 года.

Ранее сообщалось о шести жертвах.