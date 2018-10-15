Число погибших при наводнении во Франции возросло до 13
Число погибших при наводнении на юге Франции увеличилось до 13. Об этом информирует BFMTV со ссылкой на данные МВД.
- AFP
По данным телеканала, в коммуне Пезан эвакуировали около 1 тыс. человек в связи с риском прорыва дамбы.
Как отмечается, наводнение в департаменте Од на юге Франции стало самым сильным в регионе с 1891 года.
Ранее сообщалось о шести жертвах.
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