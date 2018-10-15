СМИ сообщили о планах Японии создать постоянную военную базу в Африке

Правительство Японии намерено создать постоянную военную базу в Джибути. Об этом сообщает Sankei Shimbun со ссылкой на источники.

По данным издания, Токио планирует арендовать у властей Джибути площадь примерно в 12 га, где будут построены казарма, административные помещения и склады.

Как отмечается, в настоящее время в Джибути есть временная база Японии, которая принимает участие в борьбе с сомалийскими пиратами.

В апреле сообщалось, что президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в обращении к гражданам заявил, что на территории страны не будет размещена база Соединённых Штатов.