При нападении кенгуру в Австралии пострадали три человека

При нападении крупного кенгуру в австралийском штате Квинсленд ранения получили три человека, сообщает AFP.

Ухаживающая за кенгуру в дикой природе 64-летняя Линда Смит сообщила, что нападение произошло, когда её муж пытался накормить животное. Она попыталась помочь мужу, но подверглась атаке и сама.

Супруги получили многочисленные травмы в результате нападения и были госпитализированы. Их сын также пострадал при атаке, ему помощь была оказана на месте.

Женщина отметила, что впервые сталкивается с подобным агрессивным поведением кенгуру.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из французского зоопарка кенгуру нашли спустя почти два месяца.