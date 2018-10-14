При нападении кенгуру в Австралии пострадали три человека

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При нападении крупного кенгуру в австралийском штате Квинсленд ранения получили три человека, сообщает AFP.
При нападении кенгуру в Австралии пострадали три человека
  • © pixabay.com

Ухаживающая за кенгуру в дикой природе 64-летняя Линда Смит сообщила, что нападение произошло, когда её муж пытался накормить животное. Она попыталась помочь мужу, но подверглась атаке и сама.

Супруги получили многочисленные травмы в результате нападения и были госпитализированы. Их сын также пострадал при атаке, ему помощь была оказана на месте.

Женщина отметила, что впервые сталкивается с подобным агрессивным поведением кенгуру.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из французского зоопарка кенгуру нашли спустя почти два месяца.

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