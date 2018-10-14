СМИ: В самолёт принца Гарри и Меган Маркл ударила молния

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В частный самолёт, на борту которого находился принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл, ударила молния, пишет Daily Mail.
СМИ: В самолёт принца Гарри и Меган Маркл ударила молния
  • globallookpress.com
  • © Pool/ZUMAPRESS.com

Сообщается, что происшествие произошло в конце сентября. Супруги летели в Амстердам на самолёте бизнес-класса Dassault Falcon 7X, в то время как в него ударила молния.

Отмечается, что самолёт благополучно приземлился в аэропорту Схипхол, в результате инцидента никто не пострадал. 

На земле были проведены ремонт и проверка безопасности систем самолёта.

В августе сообщалось, что в самолёт, выполнявший рейс из болгарского города Бургас в Москву, попала молния.  

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