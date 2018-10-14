Мэр Парижа предложила разместить бездомных в городской ратуше на период холодов

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Мэр Парижа Анна Идальго предложила разместить бездомных на период холодов в городской ратуше — Отель-де-Виле.

В частности, Идальго отметила, что с конца ноября бездомные женщины на ночь смогут оставаться в Отель-де-Виле.

«В ожидании начала работ, можно использовать свободные здания. Мы также предоставим муниципальные центры», — сказала мэр Парижа  интервью изданию Journal du Dimanche.

В феврале сообщалось, что около 50 чиновников столичного региона Франции будут целую ночь спать на улице, несмотря на сильные холода, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных

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