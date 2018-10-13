Число жертв взрыва на предвыборном мероприятии в Афганистане превысило 20
Число жертв взрыва на предвыборном мероприятии в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана возросло до 22, передаёт TOLO News.
- Reuters
Сообщается, что ранения получили 36 человек.
По данным телеканала, атака была направлена против одной из участниц предвыборной гонки Назифы Бег.
Парламентские выборы пройдут в Афганистане 20 октября.
Ранее сообщалось о 12 погибших.
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