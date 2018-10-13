Число жертв взрыва на предвыборном мероприятии в Афганистане превысило 20

Число жертв взрыва на предвыборном мероприятии в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана возросло до 22, передаёт TOLO News.

Reuters

Сообщается, что ранения получили 36 человек. По данным телеканала, атака была направлена против одной из участниц предвыборной гонки Назифы Бег. Парламентские выборы пройдут в Афганистане 20 октября. Ранее сообщалось о 12 погибших.