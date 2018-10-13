Афганская полиция сообщила о ликвидации 73 боевиков «Талибана»

Афганская полиция заявила о ликвидации 73 боевиков радикального движения «Талибан»* в ходе столкновений в уезде Хошаманд провинции Пактия на юго-востоке страны.

Об этом сообщает Pajhwok со ссылкой на представителя местной полиции.

Отмечается, что боевики организовали штурм районного центра в пятницу поздно вечером. В ходе последующей наземной операции с помощью боевой авиации силы безопасности уничтожили 73 боевика.

В результате столкновений также погибли четыре сотрудника полиции.

7 октября сообщалось, что в Афганистане в столкновениях с боевиками погибли 14 полицейских.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.