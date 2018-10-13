Три человека погибли в результате ДТП в Финляндии

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Три молодых человека погибли и один пострадал в результате аварии на северо-западе Финляндии.
Три человека погибли в результате ДТП в Финляндии
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте полиции страны.

«Три подростка в машине погибли, один человек на заднем сиденье... был тяжело ранен и госпитализирован», — указывается в заявлении.

Уточняется, что правоохранительные органы подозревают водителя машины в нарушении правил дорожной безопасности, а также в причинении травм и смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в финском городе Куопио пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу, не менее трёх человек погибли.

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