Три человека погибли в результате ДТП в Финляндии
- Reuters
Об этом сообщается на сайте полиции страны.
«Три подростка в машине погибли, один человек на заднем сиденье... был тяжело ранен и госпитализирован», — указывается в заявлении.
Уточняется, что правоохранительные органы подозревают водителя машины в нарушении правил дорожной безопасности, а также в причинении травм и смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в финском городе Куопио пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу, не менее трёх человек погибли.