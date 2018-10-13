Три человека погибли в результате ДТП в Финляндии

Три молодых человека погибли и один пострадал в результате аварии на северо-западе Финляндии.

Об этом сообщается на сайте полиции страны.

«Три подростка в машине погибли, один человек на заднем сиденье... был тяжело ранен и госпитализирован», — указывается в заявлении.

Уточняется, что правоохранительные органы подозревают водителя машины в нарушении правил дорожной безопасности, а также в причинении травм и смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в финском городе Куопио пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу, не менее трёх человек погибли.