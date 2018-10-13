Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации, говорится в ответе Госдепа на запрос сенатора Чака Грассли.

«По просьбе экс-госсекретаря Клинтон её доступ к секретной информации был отозван 30 августа 2018 года», — приводит Politico ответ ведомства.

Также отмечается, что 20 сентября доступ к секретной информации был отозван у помощницы Клинтон Шерил Майлз.

Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарём США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку, пользуясь личной электронной почтой. Как предполагается, это позволяло ей скрывать свои письма от государственных проверок, что запрещено госслужащим.