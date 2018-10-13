Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации

Короткая ссылка
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации, говорится в ответе Госдепа на запрос сенатора Чака Грассли.

«По просьбе экс-госсекретаря Клинтон её доступ к секретной информации был отозван 30 августа 2018 года», — приводит Politico ответ ведомства.

Также отмечается, что 20 сентября доступ к секретной информации был отозван у помощницы Клинтон Шерил Майлз.

Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарём США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку, пользуясь личной электронной почтой. Как предполагается, это позволяло ей скрывать свои письма от государственных проверок, что запрещено госслужащим. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить