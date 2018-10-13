В Белом доме приветствовали освобождение американского пастора Брансона

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Соединённые Штаты приветствуют освобождение американского пастора Эндрю Брансона, говорится в сообщении Белого дома.

«Соединённые Штаты приветствуют освобождение пастора Эндрю Брансона. Мы с нетерпением ждём его возвращения домой, где он воссоединится со своей семьёй», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, вылетел на родину.

Брансон был задержан в 2016 году по обвинению в причастности к попытке госпереворота.

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