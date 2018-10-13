В Белом доме приветствовали освобождение американского пастора Брансона

Соединённые Штаты приветствуют освобождение американского пастора Эндрю Брансона, говорится в сообщении Белого дома.

«Соединённые Штаты приветствуют освобождение пастора Эндрю Брансона. Мы с нетерпением ждём его возвращения домой, где он воссоединится со своей семьёй», — отмечается в сообщении.

NEW: Press Sec. Sanders: "The United States welcomes the release of Pastor Andrew Brunson. We look forward to his return home where he will be reunited with his family." pic.twitter.com/EoOtyBJe2T — NBC News (@NBCNews) 12 octobre 2018

Ранее стало известно, что американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, вылетел на родину.

Брансон был задержан в 2016 году по обвинению в причастности к попытке госпереворота.