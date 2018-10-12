Лавров: Россия готова вести диалог с Западом в правовом поле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал истерикой обвинения Запада в адрес Москвы и отметил готовность российской стороны вести профессиональный диалог с коллегами в правовом поле. Об этом он заявил, отвечая на вопросы RT France, Le Figaro и Paris Match.

«Если наши западные коллеги всерьёз вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги. Если это всё просто наносное и этот, так сказать, приступ политического бешенства пройдёт естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то мы всегда ждём их в правовом поле для серьёзного, профессионального, не пропагандистского разговора», — сказал он.

Лавров отметил, что все «доказательства» предоставляют через СМИ.

«При всём уважении к ним, к профессии журналиста, мы, как серьёзные люди, не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Запад проводит политику в отношении России на основе бездоказательных формулировок в стиле «весьма вероятно».